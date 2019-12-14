Деревня Лейк-Плэсид, США, , 08:43 — REGNUM Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем на втором этапе Кубка мира, проходящем в Лейк-Плэсиде.

По сумме двух заездов 34-летний российский спортсмен показал результат 1 минута 46,55 секунды.

Второе место у представителя Латвии Мартинса Дукурса, который отстал от лидера на 0,04 секунды. Третье занял германский спортсмен Феликс Кайзингер с отставание +0,42 секунды.

Ещё один российский спортсмен Никита Троегубов стал седьмым с результатом +0,58 секунды.

Отметим, Александр Третьяков является лидером в общем зачете кубка мира по скелетону, набрав 425 очков. На втором месте — Мартинс Дукурс с 420 очками, на третьем — представитель Германии Аксель Янг (417).