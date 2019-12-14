Мюнхен, Германия, , 08:45 — REGNUM Баскетбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» проиграл мюнхенской команде «Бавария» в матче тринадцатого тура Евролиги.

Игра прошла на паркете площадки «Ауди Дом» в Мюнхене и закончилась победой хозяев со счетом 77:69.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался боснийский защитник «Зенита» Алекс Грегори Рэнфро, который набрал 18 очков в матче. Ещё тринадцать очков записал в свой актив американский форвард санкт-петербургского клуба Тим Абромайтис.

У «Баварии» самым результативным оказался сербский лёгкий форвард клуба Владимир Лучич, который смог набрать 17 очков за игру.

Отметим, это шестое поражение «Зенита» в последних семи матчах Евролиги. Для «Баварии» эта победа стала второй в семи последних играх.