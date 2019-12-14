Денвер, США, , 08:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Пепси-центр» в Денвере и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Голами в составе «Колорадо» отметились Габриэль Ландеског (12-я в большинстве), российский форвард команды Валерий Ничушкин (28-я) и Натан Маккиннон (60-я в пустые ворота).

Единственную шайбу у «Дэвилз» записал на свой счет Мирко Мюллер (56-я).

Отметим, по итогам матча «Колорадо» потеснил «Сент-Луис Блюз» и набрав 45 очков является лидером турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Нью-Джерси», для которого это поражение стало седьмым подряд, 23 очка и пятнадцатое, предпоследнее место на Востоке.