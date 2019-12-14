Витория-Гастейс, Испания, , 08:04 — REGNUM Футбольный клубы «Леганес» и «Алавес» из Витории сыграли боевую ничью в матче восемнадцатого тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Мендисорроса» в Витории и закончилась с ничейным результатом 1:1.

На гол датского форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта, забитый на 43-й минуте, «Алавес» ответил мячом нападающего Хоселу на 83-й.

Отметим, по итогам встречи в активе «Алавеса» стало 19 очков, клуб находится на пятнадцатом месте турнирной таблицы испанской Примеры. У «Леганеса» 10 очков и девятнадцатая, предпоследняя строчка.