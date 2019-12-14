Майами, США, , 08:03 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл команду «Майами Хит» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась в пользу гостей со счетом 110:113.

Самым результативным игроком встречи оказался форвард Энтони Дэвис, оформивший в матче дабл-дабл с 33 очками и 10 подборами. Его коллега по клубу лёгкий форвард Леброн Джеймс остановился в шаге от трипл-дабла с 28 очками, 12 результативными передачами и 9 подборами.

У «Хит» наиболее результативным стал лёгкий форвард Джимми Батлер, который набрал в матче 23 очка.

Отметим, это победа стала для «Лейкерс» шестой подряд в нынешнем регулярном сезоне НБА. Для «Майами» это второе поражение в последних семи матчах.