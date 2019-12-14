Даллас, США, , 07:49 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» проиграл в овертайме хоккеистам «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в овертайме в пользу гостей со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. У «Далласа» голами отличились Вильям Карлссон (25-я) и Чендлер Стивенсон (35-я), у «Вегаса» — Тайлер Федун (16-я) и Джейми Бенн (55-я).

В овертайме же гости оказались удачливее — победная шайба на счету Макса Пасиоретти (61-я).

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отметился одной результативной передачей в матче.

Отметим, по итогам этой победы в активе «Вегаса» 39 очков и восьмая строчка турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Далласа» 40 очков и пятое место.