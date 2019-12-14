Зинсхайм, Германия, , 07:39 — REGNUM Футбольный клуб «Аугсбург» переиграл команду «Хоффенхайм» из Зинсхайма в матче пятнадцатого тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Игра прошла на поле стадиона «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и закончился со счетом 2:4 в пользу гостей.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль защитник Филипп Макс (11-я минута, 51-я с пенальти), финский полузащитник «Аугсбурга» Фредрик Йенсен (56-я) и бразильско-итальянский защитник Иагу Бордуши.

У «Хоффенхайма» голы на счету датского хавбека Роберта Скова (14-я) и голландского нападающего Юргена Локадии (80-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Аугсбурга» стало 20 очков, что позволило ему занять десятую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. У «Хоффенхайма» 21 очко и восьмое место.