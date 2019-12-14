Доусон-Крик, Канада, , 07:17 — REGNUM Российская хоккейная юниорская сборная уступила с разгромным счетом команде США в матче Мирового кубка вызова U18.

Игра проходила в Доусон-Крик (Канада) и закончилась в пользу команды США со счетом 2:7.

Шайбами в составе сборной России отметились Илья Рычков и Никита Буруянов.

На групповом этапе российская сборная юниоров обыграла команду «Канада-Восток» (2:3 ОТ) и потерпела три поражения — от команды Чехии (3:4 ОТ), «Канады-Запад» (0:1) и США.

Оппонент сборной России в полуфинале будет определён позднее 14 декабря по итогам матча между командами Чехии и «Канады-Восток».