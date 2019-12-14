Лилль, Франция, , 07:17 — REGNUM Футбольный клуб «Лилль» обыграл команду «Монпелье» в мате восемнадцатого тура французской футбольной Лиги 1.

Игра проходила на поле стадиона «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыл хавбек «Лилля» Нанитамо Иконе, забивший гол с пенальти на 40-й минуте встречи. Затем на 74-й минуте форвард «Монпелье» Анди Делор счет сравнял, однако спустя 10 минут нападающий «Лилля» Ренату Саншеш вновь выел свой клуб вперед и этим принес ему победу.

Отметим, по итогам матча в активе «Лилля» 31 очко, что позволяет ему находиться на третьей строчке турнирной таблицы Лиги 1. У «Монпелье» в активе 24 очка и десятое место.