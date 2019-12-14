Москва, , 07:06 — REGNUM Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России. Об этом 13 декабря сообщил журналистам президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

По его словам, в федерации уважительно относятся к принятому ей решению приостановить соревновательную карьеру, однако в составе сборной её оставят.

Днём ранее, напомним, Загитова заявила, что не будет участвовать в предстоящем чемпионате России в других соревнованиях. Вместе с тем она планирует продолжить тренировки на льду, разучивать новые элементы и движения.

Читайте также: Алина Загитова приостанавливает спортивную карьеру

Загитова — олимпийская чемпионка в личном турнире в 2018 году, серебряный призер в командных соревнованиях. В 2019 году фигуристка получила золотую медаль чемпионата мира, а в 2018 году — чемпионата Европы.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Читайте ранее в этом сюжете: Фигуристка Загитова объявила об отказе от соревнований