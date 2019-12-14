Деревня Лейк-Плэсид, США, , 01:35 — REGNUM Второй этап Кубка мира по скелетону, проходящий в американском Лейк-Плэсиде, оказался победным для Александра Третьякова. Об этом 14 декабря сообщает портал sport24.ru.

Российский скелетонист показал время 1 минута 46,55 секунды. Латвиец Мартинс Дукурс, занявший второе место, отстал от победителя на 0,04 секунды, немец Феликс Кайзингер, занявший третье место — на 0,42 секунды.

На этом этапе у российской команды получился победный дубль — Елена Никитина уже отпраздновала победу среди девушек.

По общему зачёту Третьяков стал лидером Кубка мира (425 очков). Первый этап он закончил с третьим результатом.

Следующий, третий этап Кубка мира пройдёт 5 января в немецком Винтерберге.

Напомним, 34-летний Александр Третьяков из Красноярска является первым и пока единственным в отечественной истории чемпионом Олимпийских игр и обладателем Кубка мира по скелетону.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте российский скелетонист Никита Трегубов выиграл серебро чемпионата мира по бобслею и скелетону на соревнованиях в Канаде.

Тогда же Александр Третьяков вошёл в десятку лучших — стал шестым. Шансов на медали сибирского спортсмена лишила неудачная третья попытка, на которой Третьяков показал только 11-й результат.

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