Рига, , 00:46 — REGNUM Вратарь Максим Третьяк больше не представляет клуб КХЛ Динамо, Рига. По обоюдному согласию стороны разрывают контракт, сообщил портал NRA.

В текущем сезоне Максим Третьяк вышел на площадку в четырёх матчах, отразил 88,5% бросков соперников, и пропустил в среднем по 2,75 шайбы за игру. Третьяк так и не смог закрепиться в основном составе команды после того, как в Динамо пришли Александр Салак и Андрей Макаров. Максим Третьяк один раз уже покидал рижский клуб по обоюдной договорённости. Это произошло год назад. С 27 очками в 37 матчах Динамо, Рига занимает предпоследнее, 11 место, в Западной конференции КХЛ.