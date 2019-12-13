Москва, , 19:19 — REGNUM Наблюдательный совет ВЭБа решил конвертировать долги футбольного клуба ЦСКА в акции, после чего банк получит 75% акций клуба. Об этом заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов, сообщает ТАСС.

«Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба, но для себя мы рассматриваем это, сегодня докладывали на набсовете, как временную меру, чтобы дать возможность развиваться клубу», — сказал Шувалов.

По его словам, долг ЦСКА образовался в рамках планов по возведению комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр.

Шувалов также подчеркнул, что на сегодняшний день идёт поиск инвесторов, в том числе и иностранных, для клуба. Это сделано для продолжения нормального функционирования клуба.

В свою очередь, президент ЦСКА Евгений Гинер в комментарии РБК заявил о своём тёплом отношении к ВЭБ и радости от партнёрских отношений с корпорацией.