Манчестер, Великобритания, , 15:55 — REGNUM Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. Об этом 13 декабря сообщается на сайте УЕФА.

Жезус опередил таких игроков, как форвард «Наполи» Аркадиуш Милик, нападающий ПСЖ Неймар и полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш.

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов Жезус оформил хет-трик и отдал голевую передачу в игре с загребским «Динамо» (4:1).

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