Ливерпуль, Великобритания, , 15:48 — REGNUM Лучшим тренером месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ) признан главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Об этом 13 декабря сообщается на сайте турнира.

В борьбе за награду Клопп опередил Брендана Роджерса («Лестер»), Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») и Криса Уайлдера («Шеффилд Юнайтед»). Клопп выиграл эту награду в шестой раз.

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В ноябре «Ливерпуль» одержал четыре победы в четырёх матчах: над «Манчестер Сити», «Астон Виллой», «Кристал Пэлас» и «Брайтоном».

На сегодняшний день «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, в его активе 46 очков в 16 матчах. Мерсисайдцы опережают «Лестер» на восемь очков, на «Манчестер Сити» — 14 очков.

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