Москва, , 15:45 — REGNUM FINA (Международная федерация плавания) планирует передать Казани право проведения ближайших крупных турниров по водным водам спорта. Об этом заявил член бюро федерации Владимир Сальников.

По его словам, несмотря на санкции WADA, в Казани может состояться и чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года, а также чемпионат мира-2025 по водным водам спорта, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. На этот срок России запрещено проводить крупные турниры.

При этом ранее глава минспорта Татарии Владимир Леонов говорил, что решение WADA не распространяется на проведение крупных турниров по водным видам спорта.