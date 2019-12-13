Ливерпуль, Великобритания, , 15:31 — REGNUM Лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ) признан нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Об этом сообщается на сайте турнира.

Отмечается, что в борьбе за награду Мане опередил Сон Хын Мина, Дели Алли («Тоттенхэм Хотспур»), Джейми Варди, Чаглара Сёюнджю («Лестер»), Рауля Хименеса («Вулверхэмптон») и Ли Муссе («Шеффилд Юнайтед»).

В ноябре Мане забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырёх матчах АПЛ.

Эту награда стала для Мане третьей. В первый раз он её выиграл в августе 2017 года, второй — в марте 2019 года.

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