Глазго, Великобритания, , 15:23 — REGNUM Шотландский клуб «Рейнджерс» продлил контракт с главным тренером Стивеном Джеррардом. Об этом 13 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал новое соглашение с Джеррардом, которое рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, Джеррард стал главным тренером «Рейнджерс» в 2018 году. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Шотландии в сезоне 2018/19. В текущем сезоне команда также идёт на втором месте.

Читайте ранее в этом сюжете: Джеррард может продлить контракт с ФК «Рейнджерс» — СМИ