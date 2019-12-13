Ливерпуль, Великобритания, , 15:16 — REGNUM «Ливерпуль» продлил контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Об этом 13 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение со специалистом продлено до 2024 года.

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством команда дважды подряд вышла в финал Лиги чемпионов, из которых один выиграла (в 2019 году), завоевав трофей.

Кроме того, в сезоне 2018/19 «Ливерпуль» набрал 97 очков в чемпионате Англии, но занял второе место. В нынешнем сезоне команда Клоппа лидирует в АПЛ с 46 очками в 16 матчах.

Читайте также: Клопп одержал 100-ю победу в АПЛ