Хохфильцен, Австрия, 13 декабря 2019, 15:08 — REGNUM Российская биатлонистка Светлана Миронова стала третьей в спринте на втором этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.
Миронова допустила один промах на огневых рубежах и пробежала дистанцию, отстав на 18,3 секунды от победительницы — итальянки Доротеи Вирер, у которой один промах и результат 21.26,5.
Второе место заняла представительница Норвегии Ингрид Тандреволд, не допустившая промахов и отставшая на 5,9 секунды.
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