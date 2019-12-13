Москва, , 15:01 — REGNUM В отношении российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой ещё не завершено допинговое расследование. Об этом заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU), сообщает ТАСС.

«Можем сообщить, что рассмотрение дел Устюгова и Слепцовой продолжается», — сообщили IBU.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Слепцова и Устюгов фигурируют в отчёте следователей Всемирного антидопингового агентства (WADA) о махинациях с базой данных московской лаборатории.

Напомним, обвинения в нарушении антидопинговых правил были предъявлены Слепцовой и Устюгову в августе 2018 года.

Устюгов после Олимпиады-2014 в Сочи завершил спортивную карьеру. Слепцова ушла из спорта в 2017 году.