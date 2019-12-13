Москва, , 14:17 — REGNUM Россия может отказаться от возможности проведения женского отборочного турнира по гандболу на Олимпийские игры из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 13 декабря заявил глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв, сообщает ТАСС.

По словам Шишкарёва, у него состоялся разговор с президентом Международной федерации гандбола (IHF) Хассаном Мустафой. В настоящее время в ФГР изучают правовую ситуацию.

«Думаю, что в связи с санкциями проведение турнира вряд ли возможно», — сказал Шишкарёв.

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Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение лишить на четыре года российских спортсменов возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России, а также и запретить проведение международных турниров на территории страны.

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