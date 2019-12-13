Москва, , 13:51 — REGNUM Идею проведения в России альтернативных международных соревнований в администрации президента РФ не обсуждают. Об этом 12 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию на четыре года от участия в крупнейших спортивных соревнованиях, заявив, что допущены будут только «чистые» спортсмены под нейтральным флагом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что России надо бойкотировать Олимпиаду в Токио и создавать свои соревнования.

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