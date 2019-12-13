Кумамото, , 13:20 — REGNUM Женская сборная России по гандболу проиграла команде Нидерландов в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 32:33.

Самым результативным игроком в составе сборной России стала Анна Вяхирева, которая забила 11 мячей.

Для сборной России это поражение стало первым на чемпионате мира. Теперь российские гандболистки сыграют в матче за третье место. Соперник определится по итогам второго полуфинала, в котором сыграют сборные Норвегии и Испании.

Напомним, сборная России заняла первое место в группе II, одержав победы во всех пяти матчах.

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