Москва, , 12:48 — REGNUM Провалом назвал результат российских клубов в нынешнем сезоне почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС.

«Оценка однозначная — это просто провал, вряд ли кто-то мог прогнозировать, что все шесть команд так выступят», — сказал Колосков.

Он добавил, что, несмотря на слова некоторых руководителей о том, что лига прогрессирует, а клубы становятся сильнее в игровом и финансовом плане, на практике этого нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все российские клубы вылетели из еврокубков, не сумев пробиться в плей-офф. Такая ситуация произошла впервые с сезона 2001/02.

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