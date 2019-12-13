Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Более половины жителей Санкт-Петербурга уверены в том, что город проведет матчи чемпионата Европы по футболу в 2020 году на самом высоком уровне. Об этом заявили 55% горожан, опрошенных специалистами ВЦИОМ, сообщают в Смольном.

Стадион в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Почти три четверти (74%) петербуржцев положительно относятся к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в их городе. Точно такая же доля одобряющих петербургскую часть Евро-2020 зафиксирована и в целом по России.

70% опрошенных жителей страны считают, что матчи в Санкт-Петербурге станут одними из лучших на турнире.

Желание посмотреть матчи европейского первенства на стадионе в Санкт-Петербурге или в фан-зоне высказали 4% опрошенных. При этом уже сейчас поступило примерно пять заявок на один билет.

В Санкт-Петербурге состоятся четыре игры Евро-2020 — три групповых матча и один четвертьфинал.

В опросе, проведенном в сентябре-октябре 2019 года, приняли участие 2006 россиян из более чем 80 регионов страны в возрасте от 18 лет: 1600 респондентов по России, 466 — по Санкт-Петербургу.