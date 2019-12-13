Москва, , 12:23 — REGNUM В Госдуме увязали продажу пива во время футбольных матчей с победами спортсменов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«Сейчас продажа пива запрещена ‑ и результаты у нас неутешительные. Давайте сравним. Давайте разрешим и сравним… На Чемпионате мира пиво было разрешено ‑ и результаты были значительно лучше, чем 16 лет до и два года после. Это в шутку», — отметил автор законопроекта вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в ходе обсуждения законопроекта.

Парламентарии согласны с тем, что футбол и пиво связаны.

«Футбол без пива — деньги на ветер», — заявил депутат Госдумы Владимир Новиков «Единая Россия»).

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект, разрешающий продажу пива во время футбольных матчей.

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