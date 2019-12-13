Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM В Екатеринбурге с 14 по 22 декабря пройдёт традиционный теннисный турнир — «Кубок ельцина». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Матчи пройдут в Центре тенниса «Урал» по олимпийской системе. В основном турнире одиночного разряда примут участие 32 спортсмена (по 16 мужчин и женщин). Ещё 64 теннисиста сыграют в парном разряде (по 16 мужских и женских пар).

Отметим, что также будет проведён теннисный турнир для юных спортсменов до 15 лет, причём парный разряд у юношей и девушек будет смешанным.

Напомним, что всероссийский турнир «Кубок Ельцина» проводится в 13-й раз.