Нью-Йорк, США, , 11:23 — REGNUM Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал главной звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 13 декабря сообщается на сайте лиги.

Панарин забил три гола и отдал результативную передачу в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3). Он первым из российских игроков набрал 40 очков в нынешнем сезоне.

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Второй звездой стал вратарь «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём, который сыграл на ноль во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (1:0). Шведский голкипер отразил все 43 броска по своим воротам.

Замкнул тройку капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, на счету которого дубль в ворота «Бостон Брюинз» (3:2).

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