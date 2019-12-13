Москва, , 11:05 — REGNUM Все российские клубы не смогли пробиться в плей-офф еврокубков. Это произошло впервые с сезона 2001/02.

12 декабря «Краснодар» проиграл «Хетафе» (0:3) и завершил выступления на Лиге Европы. ЦСКА выбыл из турнира, несмотря на победу над «Эспаньолом» (1:0).

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В Лиге чемпионов завершили выступление «Зенит» и «Локомотив», занявшие четвёртые места в своих группах. Кроме того, ранее «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли преодолеть квалификационный этап Лиги Европы.

Больше всего очков в рейтинге УЕФА набрал «Зенит» — девять. Далее идёт «Краснодар», в активе которого семь очков. У «Локомотива» — шесть баллов, у ЦСКА и «Спартака» — по два. «Арсенал» не набрал ни одного очка.

Таким образом, в сезоне 2018/19 Россия набрала 4,333 балла в рейтинге УЕФА, что стало худшим показателем с сезона-2002/03.

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