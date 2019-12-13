Сент-Луис, США, , 10:38 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили нападающие Маккензи Макикерн, Оскар Сундквист, Джейден Шварц и Роберт Томас. У «Вегаса» точные броски на счету Макса Пачиоретти и Уильяма Каррье.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 44 очка после 33 матчей. «Вегас» идёт на 15-м месте с 37 очками после 34 игр.

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