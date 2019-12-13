Санрайз, США, , 10:32 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили защитник Дэвон Тэйвз и нападающие Мэтью Барзал и Андерс Ли. У «Флориды» единственный точный бросок на счету форварда Майка Хофмана.

Отметим, что российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30 по своим воротам.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 44 очка после 30 матчей. «Флорида» идёт на 20-м месте с 35 очками после 31 игры.

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