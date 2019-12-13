Питтсбург, США, , 10:19 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0.

В составе «Питтсбурга» единственную шайбу в матче забросил нападающий Брайан Раст. Отметим, что Евгений Малкин пропустил эту игру из-за болезни.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 40 очков после 32 матчей. «Коламбус» идёт на 27-м месте с 29 очками после 31 игры.

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