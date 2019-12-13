Тампа, США, , 09:55 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Тампы» дубль оформил нападающий Стивен Стэмкос, ещё один гол на счету Брейдена Пойнта. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

В составе «Бостона» точными бросками отметились форвард Патрис Бержерон и защитник Джон Мур. Для «Брюинз» это поражение стало пятым подряд в регулярном чемпионате.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 35 очков после 30 матчей. «Бостон» идёт на втором месте с 46 очками после 33 игр.

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