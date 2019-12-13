Сан-Хосе, США, , 09:49 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Рейнджерс» российский нападающий Артемий Панарин оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. Также голами отметились Мика Зибанежад, сделавший дубль, и Йеспер Фаст.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились Томаш Гертл, Логан Кутюр и Бренден Диллон.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 19-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 35 очков после 31 матча. «Сан-Хосе» идёт на 24-м месте с 32 очками после 34 игр.

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