Манчестер, Великобритания, , 09:06 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над голландским «Алкмаром» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Манчестер Юнайтед» дубль оформил нападающий Мэйсон Гринвуд (58-я и 64-я минуты). Также голы забили защитник Эшли Янг (53-я) и Хуан Мата (62-я), реализовавший пенальти.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» занял первое место в группе, набрав 13 очков, и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Алкмар» прошёл в следующий раунд со второго места.

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