Порту, Португалия, , 09:00 — REGNUM Португальский «Порту» одержал победу над голландским «Фейеноордом» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:2.

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Порту» Луис Диас. Спустя минуту защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласия отметился автоголом.

«Фейеноорду» удалось быстро отыграться. На 19-й минуте защитник Эрик Боттежин совратил отставание, а ещё через три минуты форвард Сэм Ларссон сравнял счёт.

Тем не менее, футболистам «Порту» удалось снова выйти вперёд ещё до перерыва. На 33-й минуте отличился нападающий Тикиньо.

Таким образом, «Порту» занял первое место в группе, набрав 10 очков, и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Фейеноорд» выбыл из турнира, заняв четвёртое место.

Читайте также: «Арсенал» вышел в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью со «Стандардом»