Петропавловск-Камчатский, , 09:23 — REGNUM Власти Камчатки намерены потратить на проведение традиционной ежегодной гонки на собачьих упряжках «Берингия» 65 млн бюджетных рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Оргкомитет «Берингии» уже начал приём заявок от каюров и волонтёров на гонку — 2020. Гонка стартует 1 марта 2020 года из посёлка Мильково до села Тиличики.

Многодневная гонка «Берингия-2019» завершилась успешно, без травматизма как каюров, так и собак.

Как сообщало ИА REGNUM, гонка «Берингия» — традиционные соревнования Камчатки, на них съезжаются самые известные каюры мира. В 2019 году по разным причинам с дистанции сошли 8 упряжек. Победителем гонки стал известный каюр Вячеслав Демченко из Москвы.