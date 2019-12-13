Уфа, , 08:52 — REGNUM Башкирия признана лучшим регионом России по развитию спорта. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава Башкирии Радий Хабиров в Москве на торжественной церемонии получил Национальную спортивную премию.

Отмечается, в тройку победителей также вошли Краснодарский и Красноярский края.

Башкирия победила как по итогам народного голосования, так и мнению экспертов, которые отметили, что в регионе проводится большая работа по развитию массового спорта. Каждый год в республике проводятся спартакиады и другие спортивные мероприятия. Уфу стала первым и единственный городом в стране, в котором дважды прошли Международные детские игры.

В итоге Башкирия получит от Министерства спорта РФ премию в один миллион рублей. Отмечается, что спортивная школа «Алмаз» из Салавата в 2019 году вошла в число финалистов данного конкурса как лучший спортивный объект страны.