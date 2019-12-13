Москва, , 07:09 — REGNUM 12 декабря в рамках ежегодного этапа Еврохоккейтура начался Кубок Первого канала по хоккею, который разыгрывается между четырьмя сборными: России, Швеции, Чехии и Финляндии. Матч открытия между сборными России и Швеции по хоккею прошла при забитых трибунах «ВТБ Арены» в Москве и завершилась неожиданной победой гостей — 3:4.

Победа шведской сборной не так просто можно называть неожиданной. Нет, на этот раз это не очередной просак российской сборной в рамках Еврохоккейтура, к которому многие болельщики с годами уже привыкли, наблюдая несыгранную, напичканную всем чем попало сборную — напротив, отечественная сборная порадовала родного зрителя красивым атакующим хоккеем. Теперь проблема заключалась в сопернике.

Сборная Швеции, завладев крупным преимуществом в счете в первую половину матча, почти всю игру отстояла возле своих ворот. Исключением лишь является первый период, когда шведы показали себя во всей красе, не упустив две прекраснейших возможности отличиться в ворота действующего вратаря «ЦСКА» Ильи Сорокина — 2:0, голами отметились выступающий за московское «Динамо» нападающий Андре Петерссон и игрок швейцарского «Фрибурга» Даниел Бродин.

В начале второго периода шведы снова огорчили вратаря «Красной машины», да так, что тренерский штаб поменял его с вратарем «СКА» Александром Самоновым. Перестановка тут же дала плоды. Россияне стали увереннее чувствовать себя на льду, прижав соперника в образный угол, не давая тому спуску. Пережив два численных меньшинства, благодаря стойкой игре нового голкипера, сборная России ближе к концу периода сумела сократить свое отставание в счете. Вадим Щипачев отличился с передачи 23-летнего Андрея Кузьменко — 3:1.

В третьем периоде россияне также не уменьшили свою крепкую хватку, связавшую соперника по рукам и ногам. Так, на 12-й минуте заключительной 20-минутки Кирилл Капризов сократил отставание сборной России в счете до минимума — 3:2. Тем не менее, играя со шведом, нужно помнить, что ожидать стоит всего возможного. И в тот момент, когда россияне уже были готовы дожать соперника и сравнять счет, неожиданная потеря шайбы привела к быстрой контратаке на ворота Александра Самонова, не устоявшего перед нападающим шведской сборной Даниэлем Зааром — 4:2, Швеция вернула себя преимущество в две шайбы. Ответ от нашей сборной последовал незамедлительно. На 14-й минуте оплошностью соперника воспользовался все тот же Кирилл Капризов, реализовав численное большинство российской сборной — 4:3. Надежды еще сохранились, но с каждой приближающей к концу секундой настроение у болельщиков на трибунах и самих игроков становилось хуже. Поражение на родном льду, да еще и в открытие турнира — всегда сильный удар по команде.

Следующим соперником сборной России в рамках Кубка Первого канала должна стать сборная Чехии, победившая в параллельной игре сборную Финляндии.