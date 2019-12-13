Хабаровск, , 05:34 — REGNUM Хабаровчанка Анастасия Котельникова стала мастером спорта по плаванию на Всероссийском турнире «Юность России», завершившемся в Сыктывкаре. Спортсменке 12 лет, она завоевала бронзовые медали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На дистанциях брассом в 50 и 100 метров Анастасия выполнила норматив мастера спорта и стала первой в Хабаровском крае, кто завоевал звание мастера спорта в 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток охватила новая забава — жители повально увлекаются моржеванием. От мужчин не отстают и девушки.