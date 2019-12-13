Красноярск, , 03:28 — REGNUM В Красноярск 12 декабря прилетел главный тренер сборной России по фристайлу Михаил Носов, сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве спорта.

Уточняется, что с 1 декабря на трассах кластера «Сопка» проходят тренировки российской команды по хаф-пайпу.

Сбор команды завершится 15 декабря. Затем российские фристайлисты отправятся на этап Кубка мира в Китай.

В составе команды тренируются призеры различных соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, боксёр Денис Лебедев пригласил красноярского губернатора на бой.