Красноярск, 13 декабря 2019, 03:28 — REGNUM В Красноярск 12 декабря прилетел главный тренер сборной России по фристайлу Михаил Носов, сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве спорта.
Уточняется, что с 1 декабря на трассах кластера «Сопка» проходят тренировки российской команды по хаф-пайпу.
Сбор команды завершится 15 декабря. Затем российские фристайлисты отправятся на этап Кубка мира в Китай.
В составе команды тренируются призеры различных соревнований.
Как сообщало ИА REGNUM, боксёр Денис Лебедев пригласил красноярского губернатора на бой.