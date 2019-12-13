Москва, , 03:10 — REGNUM Российская сборная по хоккею уступила шведской команде со счетом 3:4 в стартовом матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

Встреча прошла в Москве на «ЦСКА-Арене». С российской стороны шайбы в ворота шведов забросили Вадим Шипачев (37 минута) и Кирилл Капризов, оформивший дубль (52, 54 минуты). Среди победителей отличились Андре Петерссон (4-я минута), Даниэль Бродин (12), Мальте Стрёмвалль (22) и Даниэль Заар (53).

Следующий матч сборной России предстоит провести 14 декабря с командой Чехии, а шведы в этот же день сыграют с финнами.

Кубок Первого канала — второй этап Евротура в сезоне-2019/20 — проходит с 12 по 15 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Защитник «Салавата» Сергеев вызван в сборную России на Кубок Первого канала