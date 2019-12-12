Ливерпуль, Великобритания, , 14:55 — REGNUM Нападающий сборной Японии и австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Такуми Минамино может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, «Ливерпуль» готов приобрести форварда уже в зимнее трансферное окно. В контракте Минамино прописан пункт об отступных в сумме €8 млн.

Отмечается, что «Ливерпуль» внимательно следит за игроками «Ред Булл Зальцбург», за который ранее играли нынешние футболисты английского клуба — Садио Мане и Наби Кейта.

В текущем сезоне Минамино сыграл в 15 матчах чемпионата Австрии, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. В Лиге чемпионов на его счету два гола и три передачи в шести играх.

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