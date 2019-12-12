Москва, , 14:34 — REGNUM Российский боксёр Александр Поветкин заявил, что не стал бы принимать участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Об этом он сказал 12 декабря журналистам на пресс-конференции.

«Конечно, хочется поехать со своим флагом, выступать за страну, тут я не отвечу — это мнение каждого личное. Я считаю, если спортсмен хочет ехать, — он должен ехать, всё равно все знают, за какую страну он выступает», — сказал Поветкин.

«Я затрудняюсь сказать что-то по поводу заявления федерации. Я бы под нейтральным флагом не поехал», — заключил спортсмен.

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Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от соревнований, допустив только «чистых» спортсменов под нейтральным флагом.

После этого генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что российские боксёры отказываются ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

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