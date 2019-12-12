Кливленд, США, , 13:47 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 116:110.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 55 очка. В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал защитник Кевин Портер, на счету которого 24 очка.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает восьмое место в турнирной таблице НБА, имея в активе 40 очков после 24 матчей.

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