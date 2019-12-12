Торонто, Канада, , 13:44 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 112:92.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, набравший 24 очка. В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, на счету которого 23 очка.

На сегодняшний день «Клипперс» занимают пятое место в турнирной таблице НБА, имея в активе 45 очков после 26 матчей.

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