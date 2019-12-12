Орландо, США, , 13:26 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 96:87.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Орландо» наибольшую результативность показал форвард Джонатан Айзек, набравший 19 очков.

На сегодняшний «Лейкерс» занимают первое место в турнирной таблице НБА, имея в активе 47 очков после 25 матчей.

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