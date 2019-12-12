Окленд, США, , 13:19 — REGNUM «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 124:122.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Никс» Маркус Моррис, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. У «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал разыгрывающий Д’Анджело Расселл, набравший 32 очка.

Отметим, что на сегодняшний день обе команды являются аутсайдерами НБА и занимают два последних места в турнирной таблице.

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