Москва, , 12:23 — REGNUM Российский биатлонист Александр Логинов не будет лишён возможности участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 12 декабря заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

«Люди понесли наказание и они должны выступать, почему они второй раз должны нести точно такое же наказание? Это нарушение прав человека», — сказал Драчёв.

Он добавил, что эта тема будет обсуждаться с Международным союзом биатлонистов (IBU).

Напомним, в ноябре 2014 года Логинов был дисквалифицирован из-за того, что в его допинг-пробе обнаружили запрещённое вещество эритропоэтин. Он был отстранён от соревнований на три года. После возвращения он стал вторым в общем зачете Кубка мира в сезоне 2018/19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполком WADA отстранил сборную России на четыре года от международных соревнований.

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